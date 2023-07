Morre “Índio”, ex-zagueiro do Baraúnas

O zagueiro Índio teve seu falecimento confirmado na manhã desta segunda-feira pela família do jogador. Aos 39 anos, o jogador estava internado no Hospital Universitário (HU), em Teresina-PI, desde março deste ano após ser vítima de um acidente de trânsito, que lhe deixou tetraplégico. O atleta, vice-campeão da Série D pelo River-PI em 2015, deixa esposa e quatro filhos.

Índio é bastante conhecido do futebol mossoroense. Ele se destacou na campanha do Baraúnas campeão Estadual de 2026, campeão da Copa RN em 2008 e conquistou o acesso para Série C na temporada 2012.

Nota do River

“Rogamos para que Deus conforte o coração de familiares e amigos e que seu espírito descanse em paz. Índio iniciou sua carreira nas categorias de base do Galo, onde sempre apresentou um futebol aguerrido que o credenciou ao time profissional. Com a camisa tricolor, Índio conquistou títulos Estaduais (2007, 2015, 2016, 2019), o acesso para série C, além do título de vice campeão do Brasil (2015).