Morre Elizabeth 2ª: William, Kate, Harry e Meghan aparecem juntos para saudar súditos em Windsor

William e Kate, os novos príncipe e princesa de Gales, se juntaram no sábado (10/09) a Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex, em frente ao Castelo de Windsor.

Milhares de pessoas estiveram no local para prestar homenagens à raínha Elizabeth 2ª, avó de William e Harry, morta na quinta-feira (08/09).

Eles cumprimentaram as pessoas em frente ao castelo e observaram as flores deixadas no local.