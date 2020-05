Morre Dona Tereza Maia, viúva do ex-governdor Tarcísio Maia

Ela estava em tratamento para pneumonia e não resistiu à doença

Faleceu na tarde de ontem, 25, no Rio de Janeiro, onde residia há vários anos, Dona Tereza Maia, viúva do ex-governador Tarcísio Maia e mãe do diplomata Otto Maia, ex-senador José Agripino e empresária Sylvia Maia.

Dona Tereza estava em tratamento residencial, portadora de pneumonia e, em idade avançada, não resistiu às complicações da moléstia.

O sepultamento acontecerá às 10 horas de hoje, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Durante muitos anos, Tarcísio Maia e Dona Tereza residiram em Mossoró, na rua Dionísio Filgueira, esquina com a rua Meira e Sá.