Morre aos 70 anos ex-vereador de Natal Enildo Alves

Enildo Alves, ex-vereador de Natal, morreu nesta sexta-feira (07) após complicações no aparelho digestivo. Internado em um hospital particular na capital após problemas gastrointestinais, foi diagnosticado com sangramento grave vindo a falecer aos 70 anos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do ex-parlamentar.

Enildo trabalhava como médico hematologista no Hospital Onofre Lopes e em clínicas da rede privada de saúde, além de ser professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também foi secretário de Saúde de Natal, cuja implantação do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU Natal) ocorreu durante sua gestão.

Em nota, a Câmara Municipal lamentou o falecimento de Enildo. “Ao longo da sua vida pública, o parlamentar teve um perfil aguerrido e atuante, sempre pautando sua conduta com base na ética e respeito à administração pública. O presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, em nome dos vereadores e servidores da CMN, manifesta suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza.”

O Hospital Universitário Onofre Lopes também emitiu nota de pesar pela morte dele. “Notório defensor da saúde pública, sua marcante liderança também foi traço forte nesta casa de Onofre Lopes. (…) Que seu perdurável legado conforte familiares, amigos e admiradores neste momento de dor”.