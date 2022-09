MORRE A RAINHA ELIZABETH II DA INGLATERRA, REFERÊNCIA DA MONARQUIA EUROPEIA

El País

Rafa de Miguel – correspondente em Londres

A soberana morre aos 96 anos, após sete décadas à frente da coroa britânica

Elizabeth II morreu nesta quinta-feira aos 96 anos, em sua residência em Balmoral e cercada por toda sua família, conforme anunciado pelo Palácio de Buckingham.

O Rei [Carlos da Inglaterra] e a Rainha Consorte [Camilla Parker-Bowles] permanecerão em Balmoral esta tarde e retornarão a Londres amanhã..

O Rei declarou:

“A morte de minha querida mãe, Sua Majestade, a Rainha, é um momento de enorme tristeza para mim e para todos os membros da minha família.

Lamentamos profundamente a morte de um amado Soberano e de uma mãe amada”, disse o novo rei, Carlos III, em sua primeira declaração oficial como monarca.

A saúde da rainha mais longeva e mais popular do Reino Unido começou a declinar desde que seu marido, Philip de Edimburgo, morreu em abril de 2021.

A monarca pôde testemunhar em primeira mão as celebrações em todo o país em julho para seu reinado de 70 anos – o Jubileu de Platina – e estava mesmo em uma posição, esta semana, para receber o ex-primeiro-ministro Boris Johnson em sua residência escocesa e confiar sua sucessora, Liz Truss, à formação de um novo governo em seu nome.

Ele foi o décimo quinto primeiro-ministro a receber um monarca que tem sido uma parte fundamental da história britânica na segunda metade do século XX e nas duas primeiras décadas do vigésimo primeiro.

Apesar das tempestades e reveses vividos pela Casa de Windsor durante este período, a popularidade de Elizabeth II permaneceu robusta até o fim do que os historiadores já definem como a “segunda era elizabetano”.

Levou décadas de temperança, moderação, aprendizado, e um senso anacrônico, mas necessário de dever para Elizabeth II ser a parte indispensável da paisagem que nenhum britânico estava disposto a fazer.

Ela foi a razão de Vivienne Westwood, a estilista britânica associada à estética do punk e da new wave, declarar, como milhões de mulheres ao redor do mundo, ser “muito fã” da rainha.

Elizabeth II, o símbolo universal do que uma casa real europeia representa, foi a demonstração mais óbvia de que a sobrevivência da instituição monárquica sempre depende da personalidade daquele que detém a coroa.

E a dela era uma combinação perfeita de tradicionalismo, invisibilidade, liturgia, modernidade em pequenos goles e uma delicada neutralidade constitucional que ganhou o respeito dos 15 primeiros-ministros, conservadores e trabalhistas, que governaram em seu nome.

Clement Attlee, o social-democrata que construiu o estado de bem-estar social no Reino Unido e tirou de seu próprio desejo de flertar com sentimentos republicanos, escreveu que “todos os monarcas, se estiverem preparados para ouvir, adquirem ao longo dos anos um considerável inventário de conhecimento sobre os homens, e sobre assuntos humanos.

E se eles também têm bom senso, eles são capazes de oferecer um bom conselho.

Setenta anos de reinado proporcionaram a Elizabeth II, a filha mais velha de George VI e Elizabeth Bowes-Lyon, nascida em Londres em 21 de abril de 1926, com experiência suficiente para seduzir e ganhar o respeito de egos enormes como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair ou Boris Johnson.

O tempo jogou a favor de Elizabeth II, porque com o passar das décadas de seu reinado, a monarquia britânica estava perdendo seus poderes discricionários para se tornar uma instituição mais regulamentada e limitada.

Ela herdou um império e tornou-se aos 25 anos a chave do cofre para sua arquitetura constitucional.

Acabou sendo a representação visível e anseio por estabilidade e unidade de um país fragmentado.

Com seus poderes muito reduzidos, mas com uma influência sobre o futuro dos britânicos dificilmente alcançável por qualquer figura política.

Em 1956, com a renúncia do primeiro-ministro Anthony Eden; ou em 1963, com a renúncia de Harold Mcmillan, a Rainha foi capaz de exercer seu poder para nomear um sucessor.

Em 1965, quando o Partido Conservador impôs seu próprio método de eleição interna de líder, ela despojou o monarca dessa prerrogativa.

“A monarquia se beneficiou de todas essas restrições aos Poderes da Rainha, porque qualquer exercício de discrição tende a ser controverso”, disse o professor Vernon Bogdanor, o mais prestigiado constitucionalista britânico, na conferência que deu no Gresham College em 2016 para celebrar o 90º aniversário de Elizabeth II..

Em 6 de fevereiro de 1952, Jorge VI morreu na cama, aos 56 anos.

O homem cuja gagueira e ataques de raiva previu-lhe como um rei impossível; o jovem que chorou sobre os ombros de sua mãe quando o destino impôs uma responsabilidade inesperada sobre ele; o monarca que ganhou o respeito dos britânicos sofrendo com eles, em Londres, o bombardeio alemão da Segunda Guerra Mundial, tinha arranjado para que seu primogênito, Elizabeth, tivesse a preparação constitucional para ser a rainha que ele nunca poderia ter.

Ela não só aprendeu com tutores particulares, como o reitor do prestigiado e elitista colégio de Eton, Henry Marten, os costumes e costumes parlamentares da Grã-Bretanha – como vários dos primeiros-ministros com quem despachou espantados – como memorizou do início ao fim da Bíblia à qual seu avô, George V, também se agarrou. e seu pai, para entender o papel difuso, mas transcendental da coroa britânica: A Constituição Inglesa, o ensaio escrito por Walter Bagehot, lendário editor do semanário The Economist.

Bagehot argumentou que a Constituição não escrita da Inglaterra (em 1860 tudo o que era inglês, e tudo inglês, britânico) tinha dois ramos: o solene e o efetivo.

O Governo, o Parlamento e a administração tiveram o segundo.

À monarquia, “que simbolizava o Estado através da pompa e cerimônia”, correspondeu a primeira.

Elizabeth II aderiu ao trono longe do Reino Unido.

Ela soube no Quênia da morte de seu pai.

Ela fez a primeira parte de uma longa turnê com seu marido, o Duque de Edimburgo, através de vários países da Comunidade.

Na noite anterior, ambos dormiram no topo de uma gigantesca figueira no Parque Nacional Aberdare. “Pela primeira vez na história humana, uma jovem subiu em uma árvore como uma princesa e desceu no dia seguinte como rainha”, escreveu o naturalista britânico Jim Corbett, que estava hospedado no mesmo hotel na época.

A notícia mudou sua vida, mas, ao contrário de Jorge VI, ela já estava preparada para seu destino.

“Antes de todos vocês, declaro que toda a minha vida, longa ou curta, será dedicada ao seu serviço, e ao serviço da grande família imperial à qual todos pertencemos”, disse a princesa por rádio da Cidade do Cabo, na África do Sul, em 21 de abril de 1947, em seu 21º aniversário.

Essa “família imperial” vem se dissolvendo ao longo dos anos mais em uma comunidade cultural e sentimental de nações do que em uma organização internacional com sua própria voz e peso.

Mas tem sido acima de tudo a figura de Elizabeth II a última razão pela qual países como Canadá ou Austrália, de natureza republicana, mantiveram a rainha como sua chefe de Estado.

O peso da família

A Casa de Windsor teve suas abundantes porções de drama. E era normal que o drama familiar se tornasse nacional.

Como a abdicação de Eduardo VIII, mais tarde duque de Windsor, por seu amor ao divorciado americano Wallis Simpson.

Ou o romance impossível da Princesa Margaret, irmã da rainha, com o Capitão Peter Towsend, herói de guerra.

Em ambos os casos, Elizabeth II foi capaz de trazer ordem de acordo com as rígidas regras herdadas da instituição monárquica.

O terremoto de Lady Di empurrou a Rainha e o Palácio de Buckingham para uma dimensão desconhecida: o drama já era global, e a monarca foi forçada a lidar com um conceito até então desconhecido para ela: a cultura popular.

Foi em 24 de novembro de 1992, em um discurso celebrando o 40º aniversário de sua ascensão ao trono, quando Elizabeth II definiu aquele ano como annus horribilis.

Visto em perspectiva, os infortúnios desses meses quase despertaram um sentimento de ternura, comparado com o que viria anos depois.

Em 1992, o príncipe Andrew se divorciou de sua esposa, Sarah Ferguson.

Trinta anos depois, sua mãe seria forçada a pagar do bolso parte dos mais de 14 milhões de euros que o Duque de York teve que desembolsar para acabar com o opróbrio de uma acusação de abuso sexual de uma menor.

Em 1992, as infidelidades de Diana de Gales e Carlos da Inglaterra foram exibidas através de livros ou vazamentos para a imprensa.

Cinco anos depois, a morte de Lady Di colocou em xeque todo o mundo construído em torno de Elizabeth II.

Em 1992, a ilha das Maurícias optou por deixar a Comunidade e se tornar uma República.

Vinte e dois anos depois, a Escócia levou o Reino Unido ao precipício, com um referendo de independência. E dois anos depois, o Brexit mergulhou o país em uma crise de identidade da qual mal começou a se recuperar.

Elizabeth II estava presente em todos esses momentos.

Discreta, ao enfrentar infortúnios familiares.

Neutra, enfrentando a ameaça de fragmentação de seu reino.

“Espero que os eleitores pensem cuidadosamente sobre seu futuro”, disse ele apenas antes dos escoceses falarem.

Diz muito sobre o respeito por sua figura o fato de que a proposta de independência do Partido Nacional Escocês de Nicola Sturgeon contemplou desde o primeiro momento em que Elizabeth II continuou a ser a rainha do novo país.

Seu verdadeiro teste de litmus não foram nem as sucessivas crises econômicas que ele teve que enfrentar, de seu papel institucional, nem das guerras, nem da agitação social dos anos 70, nem do terrorismo do conflito norte-irlandês.

Seu momento mais delicado foi a morte de Lady Di, quando a vontade de manter o luto familiar na esfera privada – e sua evidente falta de apego à “princesa do povo” – colidiu de frente com um sentimento popular de dor que beirava a histeria, e culpou o Palácio de Buckingham sem nuances pelo infeliz fim de quem poderia ter sido a própria rainha.

O processo de despertar e redenção de Elizabeth II foi imortalizado na memória de todos aqueles que viram A Rainha, o filme magistral de Stephen Frears com a também magistral interpretação de Helen Mirren.

Aquele momento em que a Rainha finalmente decidiu voltar de Balmoral (Escócia) para Londres, e caminhar o manto de flores que milhares de cidadãos haviam deixado em frente à cerca do Palácio de Buckingham, permaneceu na história como o momento em que Elizabeth II se reconciliou com um povo que não a negou, mas elaesperava um gesto mínimo para perdoá-la.

Robert Lacey contou em seu livro Monarchy: The Life and Reign of Elizabeth II:

“Vestida de preto, enquanto caminhava pela longa fila de cidadãos em luto, uma menina de 11 anos ofereceu suas cinco rosas vermelhas. Você quer que eu colocá-los ao lado dos outros? Não, majestade. São para você”, respondeu a garotinha. “Ouvimos pessoas timidamente começarem a bater palmas”, lembrou um dos assessores do palácio. E eu me lembro de pensar, ‘Buuf’, tudo ainda está em ordem.”

Elizabeth II teve a virtude, à medida que seu reinado progredia, de transmitir aos britânicos, com sua mera presença, com sua estrita realização do papel que lhe correspondia, aquele sentimento de que “tudo estava bem”. Mesmo que eu não estivesse. Sobretudo, porque ele nem sempre soube como administrar corretamente os excessos de seus familiares. Ou seus descendentes nem sempre retribuiram com o devido respeito.

Ela suportou até que a amizade sórdida de seu filho Andrew – o favorito, como a mídia britânica alega há décadas – com o milionário pedófilo americano Jeffrey Epstein se mostrou insuportável.

E ela só decidiu despojá-lo de títulos e honrarias, e removê-lo da vida pública, quando sua proximidade se tornou um perigo para a instituição.

Ou também decidiu tirar seu neto Harry do posto e privilégios quando, de longe americano, empreendeu uma campanha de acusações de abuso e suposto racismo contra sua esposa, Meghan Markle..

Nem uma palavra da rainha em um caso ou outro. Não há uma entrevista da monarca durante 70 anos de reinado. Eles foram dados por seu marido, o príncipe Filipe de Edimburgo, que morreu em 9 de abril de 2021. Eles foram dados por seus filhos Carlos ou Andrés. Eles foram dados por seus netos, Guillermo ou Enrique.

Elizabeth II era um livro aberto e um mistério. Simples em seus hobbies: natureza, caça, e especialmente cavalos. Simples em suas rotinas: ele terminava cada dia de sua vida com uma breve nota em um diário do que era feito durante o dia, mas, a menos que a história lançasse uma surpresa, sem grandes reflexões ou juízos de valor sobre o que escreveu.

Ela foi uma das principais atores do grande teatro do mundo, representando o papel que bilhões de espectadores esperavam dela. Ele recebeu 12 presidentes dos EUA, centenas de dignitários internacionais, e se reuniu com quatro papas.

O chefe da Igreja Anglicana, que orava todas as noites antes de dormir e era um crente devoto, viu a doutrina que ela comandava aceitando divórcios, ou consagrando mulheres e homossexuais, evoluir com os tempos.

A Rainha e seus Primeiros Ministros

A primeira vez que Elizabeth II encomendou a formação de um governo em seu nome a um primeiro-ministro mais jovem do que ela foi em 1997.

Foi o Trabalhista Tony Blair. Quando ele assumiu o trono em 1952, nem a recém-nomeada primeira-ministra Liz Truss, nem Boris Johnson, nem David Cameron nem o próprio Blair haviam nascido.

Se a jovem rainha admirava e ouvia com humildade o conselho de Winston Churchill, ao longo dos anos foi ela quem foi capaz de aconselhar a partir de sua própria experiência muitos políticos vítimas desse mal tão típico da profissão, o Adamismo. A crença de que a história começa com eles.

Embora a maioria deles deu à monarca o papel que correspondia a ela. Anthony Eden compartilhou com ela os planos secretos daquela catástrofe que significou em 1956 a invasão do Canal de Suez. E Margaret Thatcher manteve-a a par da Guerra das Malvinas contra a Argentina.

O papel da rainha era, em todos os momentos, expressar suas dúvidas ou preocupações através de perguntas, e para a história houve a convicção generalizada de que Blair, em algumas das audiências anteriores à invasão do Iraque, seria perguntado se não valia a pena dar um pouco mais de tempo à iniciativa e buscar o apoio da ONU que nunca foi obtido.

A pandemia e a morte de Felipe

O reinado de Elizabeth II era a imagem constante de um cúmplice e casal inseparável. Filipe de Edimburgo foi a única pessoa capaz de cantar para a rainha as verdades do barqueiro, e rasgar em público o maior dos sorrisos. “Tem sido, muito simplesmente, minha força e meu apoio por todos esses anos … e eu devo a ele uma dívida muito maior do que ele nunca vai reclamar de mim, ou que ninguém nunca vai saber”, disse ela sobre seu marido em 1997, em seu aniversário de ouro.

Quando, em 17 de abril de 2021, os britânicos viram sua rainha sozinha, de preto, enfiada em uma máscara, velando o caixão do Duque de Edimburgo na capela do Castelo de Windsor, muitos perceberam o fim de uma era.

Naquela época, Elizabeth II estava confinada naquele castelo há mais de um ano, junto com seu marido. Sua agenda pública foi drasticamente reduzida, e a presença aumentada na linha de frente de Carlos da Inglaterra, seu filho e herdeiro, ou príncipe William (segundo na linha) e sua esposa, Kate Middleton, sugeriram que a monarca estava gradualmente entregando o bastão para outra geração.

Mas a pandemia terminou, e Isabel II estava aumentando sua atividade oficial à medida que a grande celebração do Jubileu de Platina se aproximava, em 2022.

A promessa de serviço aos seus cidadãos até o fim de seus dias, que ele fez em seu 21º aniversário, carregava implícita a ideia de que um monarca britânico só deixa o trono quando morresse.

Os últimos anos da Rainha foram atormentados por rumores sobre sua retirada da vida pública e a decisão de dar rédea livre ao reinado de seu filho Charles.

Eles nunca foram confirmados.

A descrição mais afetuosa, e provavelmente a mais próxima do sentimento e percepção geral de sua rainha que muitos britânicos tinham, foi escrita pelo professor de Política e História, Ben Pimlott, autor da biografia mais equilibrada e honesta de Elizabeth II:

“Ela sempre foi a garotinha no enorme palácio, com o nariz esmagado contra o vidro da janela. Ela gostava de pensar, e talvez ela estivesse certa, que muitos de seus súditos viam nela alguém muito parecido com eles: prosaico, nem um pouco pretensioso, o tipo de pessoa que, nas palavras de um de seus admiradores, dá a volta na casa para apagar as luzes que as crianças deixaram acesas.”