Morre a bilionária brasileira considerada uma das mulheres mais ricas do mundo

Uma das mulheres mais ricas do mundo, a bilionária gaúcha Lily Safra morreu aos 87 anos em Genebra neste sábado, 9. A causa da morte não foi informada. O sepultamento ocorrerá na segunda-feira, às 10 horas, em Genebra.

Ex-mulher de Edmond Safra, banqueiro morto em 1999, a viúva tinha fortuna de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), segundo lista anual da revista Forbes. O patrimônio foi herança deixada por Safra, que morreu em um incêndio criminoso em Mônaco — na ocasião, o caso alimentou teorias conspiratórias, mas o enfermeiro que cuidava do bilionário foi considerado culpado pela morte.

Safra foi o quarto marido de Lily, com quem se casou em 1976. Antes, ela foi casada com o empresário Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio e encontrado morto em 1969 no próprio apartamento com dois tiros. Então, a viúva herdou e assumiu os negócios da varejista.

