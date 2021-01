Moro trocou informações sobre Lula com Dallagnol antes de fazer denúncia

O ex-ministro Sergio Moro trocou conversas pelo Telegram com o procurador da República Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato, sobre a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), meses antes de apresentar oficialmente o caso. Os trechos das conversas foram obtidas pela defesa do ex-presidente após liberação pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski. As informações são do Jamil Chade, do UOL.

Em uma conversa no dia 23 de fevereiro de 2016, Moro diz a Dallagnol: “Vcs entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente?”

Após uma hora, o procurador confirma e responde: “Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário de compra de apoio parlamentar, como no Mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriquecimento ilícito e financiamento de campanhas”.

ISTOÉ