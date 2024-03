Moraes vota para condenar mais 15 réus pelo 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou na madrugada dessa sexta 23, para condenar mais 15 réus pela invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes no 8 de Janeiro.

Os julgamentos são realizados no plenário virtual, onde ministros depositam seus votos e não há debate. Os demais ministros do Supremo têm até 8 de março para registrar seus votos.

Os réus são julgados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas propostas por Moraes, que é o relator do caso, variam de 14 a 17 anos de prisão. Leia abaixo os réus e as penas:

Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa – 14 anos de prisão;

Djalma Salvino dos Reis – 14 anos de prisão;

David Michel Mendes Mauricio – 17 anos de prisão;

Ulisses Freddi – 17 anos de prisão;

Wellington Luiz Firmino – 17 anos de prisão;

Vanessa Harumi Takasaki – 14 anos de prisão;

Lucas Costa Brasileiro – 14 anos de prisão;

Alice Nascimento dos Santos – 14 anos de prisão;

Jose Cezar Duarte Carlos – 17 anos de prisão;

Sirlene de Souza Zanotti – 14 anos de prisão;

Jair Domingues de Morais – 14 anos de prisão;

Francisco Gomes de Morais – 14 anos de prisão;

Gisele do Rocio Bejes – 14 anos de prisão;

Camila Mendonça Marques – 17 anos de prisão;

Jose Ricardo Fernandes Pereira – 14 anos de prisão.

Na quinta 29, o STF concluiu o julgamento de outras 15 pessoas envolvidas na invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes. Ao todo, o STF já condenou 101 pessoas acusadas pela PGR (Procuradoria Geral da República) pelos atos do 8 de Janeiro.

* Com informações de Poder 360