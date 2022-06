Moradores do bairro Itapetinga protestam contra falta de estrutura

Na manhã desta segunda-feira, 20, os moradores do Itapetinga, comunidade rural de Mossoró, fecharam a RN 117, que liga a cidade ao município de Governador Dix-sept Rosado, com pneus e galhos queimados. A ação foi uma forma de protesto contra a falta de infraestrutura e de outros serviços básicos na comunidade.

A reclamação feita pela comunidade é de que, durante a campanha, o prefeito Allyson Bezerra fez várias promessas, mas deixou o bairro abandonado após ganhar as eleições. A principal reivindicação é o calçamento de ruas que estão totalmente esburacadas. Segundo os moradores, nem a coleta de lixo é feita porque os carros não têm acesso.

Como não estão sendo ouvidos pela gestão municipal, os moradores decidiram realizar o protesto. Eles queimaram pneus e fecharam a RN-117. A rodovia só foi liberada após a polícia rodoviária estadual negociar com a comunidade.

Após a divulgação das vídeos e imagens do protesto, a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), emitiu uma nota oficial, na qual afirma que está realizando obras de calçamento em ruas de bairros de todas as regiões de Mossoró.

“No bairro em questão, a Secretaria informa um levantamento técnico será realizado a fim de contemplar as ruas que necessitam da pavimentação. Após esse estudo, seguirá com os trâmites legais para atender o mais breve possível as demandas da população”, informa a nota.