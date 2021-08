Moradores da comunidade rural de Melancias reclamam de mudança no fornecimento de água por parte da Prefeitura de Mossoró

O jornal O Mossoroense recebeu uma carta-denúncia de moradores da comunidade rural de Melancias, sobre a redução no fornecimento de água no poço local por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró, o que estaria, segundo os moradores, trazendo inúmeros problemas para os moradores.

Temendo represálias, por acreditarem se tratar de um posicionamento político, os moradores informam que até o ano passado o abastecimento se dava durante às terças e sextas-feiras, das 6h às 17h e que já precisavam racionar água, principalmente quando havia qualquer quebra nas bombas do poço. Há alguns meses, um técnico foi enviado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), realizou um estudo no local e chegou a constatação de que seria preciso reduzir o fornecimento, hoje realizado nos mesmos dias (terças e sextas), mas no horário de 14h às 17h.

“Nós tínhamos 24hs de água divididos em dois dias da semana. Agora não achando suficiente reduziram nosso abastecimento para 6 horas semanais divididas em dois dias. São 3 horas de águas duas vezes na semana com uma vazão mínima.” Denunciam.

Veja carta na íntegra:

“Nós, moradores da comunidade Melancias, zona rural de Mossoró. Viemos até vocês numa tentativa de que façam algo por nós, pela nossa comunidade. Já não temos mais a quem recorrer, cansamos de nos humilhar a secretarias e responsáveis pelo poço que temos, mas que não nos serve.

Nossa comunidade tem um poço que funciona perfeitamente bem, graças a Deus. Tem água com abundância nele, mas há algum tempo, nós, moradores, estamos sofrendo com a falta de humanidade por parte dos responsáveis pelo abastecimento.

Nós tínhamos 24 horas de água, divididos em dois dias da semana. Agora, não achando suficiente, após a visita de um “técnico”, reduziram nosso abastecimento para 6 horas semanais, divididas em dois dias. São 3 horas de águas duas vezes na semana com uma vazão mínima.

Estamos vivendo com os reservatórios no chão, porque a água que chega, não dá pra encher as caixas. Com muita luta alguns moradores construíram seus banheiros em suas casas, mas hoje as caixas encontram-se rachadas porque não há água nelas há meses.

Alguém precisa fazer alguma coisa por nós, não sei como são capazes de tamanha maldade com a nossa comunidade. Ninguém nos comunica nada, ficamos de um lado e outro, tentando alguma explicação, alguma posição, mas ninguém assume de onde veio essa ordem para reduzir o horário de distribuição da água.

Somos pessoas simples, humildes e o pouco que batalhamos pra ganhar, nós compramos de alimentação. Agora, estamos tendo que tirar de onde não temos pra comprar pipa de água, com um poço funcionando na comunidade. Não conseguimos acreditar que alguém seja capaz disso e a razão de estarem fazendo isso com a nossa comunidade.

Fomos nós quem batalhamos pra instalação desse poço, passamos dias nas ruas, muitas vezes sem nos alimentar, voltando pra casa apenas no final do dia, batalhando para a instalação dele.

Ainda estamos em uma PANDEMIA, a água é FUNDAMENTAL pra higienizar corretamente nossos objetos e mãos, já que muitos não podem comprar álcool. Graças a proteção de Deus, estamos passando. Mas façam algo por nós. Não conseguimos mais tirar dinheiro de onde não temos pra comprar água. Nós temos um poço, temos água.

Somos humildes, mas sabemos e reconhecemos que: O ACESSO A ÁGUA POTÁVEL É UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL.”

Ainda segundo os moradores o problema é mais graves em regiões mais altas da comunidade, onde a água não tem conseguidos chegar aos reservatórios.

A SEADRU enviou a seguinte nota ao O Mossoroense:

“A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) informa que alguns dias atrás a bomba do poço de Melancias, na zona rural de Mossoró, apresentou problema e foi substituída por uma de menor capacidade, enquanto a original não é consertada. A mudança provocou uma pequena redução no volume de água. O equipamento também precisou passar por ajustes para que não ocorresse um problema maior. A SEADRU afirma que o poço está funcionando e a água chega nos reservatórios coletivos da comunidade, sem aparente problema na vazão”.

No último dia 07 de julho a Prefeitura anunciou em seu site que havia realizado “serviço no poço da comunidade de Melancias e resolveu o problema na bomba”. A manutenção, segundo a matéria, foi realizado no dia 03 do último mês.

