Modelo da ‘Playboy’ se desculpa após posar nua em mesquita

A modelo Marisa Papen, de 28 anos, usou suas redes sociais para se desculpar publicamente por ter posado nua dentro da Santa Sofia, construção que já foi uma catedral católica e atualmente é uma mesquita em Istambul, na Turquia.

A belga foi ao local, que é considerado sagrado, e levantou a roupa. A foto foi publicada em dezembro do ano passado e, apesar do pedido de desculpas, segue na página. Segundo o jornal Daily Star, a ideia dela é normalizar o corpo humano.

“Eu queria tirar um momento para explicar meu raciocínio e filosofia. Quando visitei a Turquia em 2018, isso foi com o espírito de amor, movido por um sonho de unidade. Para as pessoas que posso ter magoado com minhas declarações artísticas, peço desculpas. O panorama geral está além do véu. Estou profundamente empenhado em normalizar e celebrar o corpo humano”, disse ela.

“Meu trabalho é frequentemente visto como controverso, mas na verdade é apenas um corpo humano defendendo a igualdade e a liberdade. Criei algumas imagens que revelam a separação entre seguir e liberdade. Minha intenção é inspirar mudanças positivas, fechar as lacunas e iluminar o que está escondido ou reprimido nas sombras da sociedade”, se defendeu ela.

Após tirar as fotos, Marisa foi ameaçada pelo governo turco de prisão pelas imagens “obscenas” e por “insultar os sinais da soberania do Estado”. A modelo viaja com um fotógrafo, Jesse, e contou que fez as fotos com outros turistas em volta.

IstoÉ