Missa celebra aniversário do Diocesano e da Faculdade Católica

Na próxima sexta-feira (1º) será realizada uma missa em ação de graças para celebrar os 123 anos do Colégio Diocesano Santa Luzia e os 14 anos da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.

A solenidade ocorrerá no ginásio Carecão, às 8h.

Na ocasião, será entregue a Medalha de Mérito Educacional Padre Sátiro Cavalcanti Dantas à professora e escritora Raimunda Almeida.

O bispo Dom Francisco de Sales e o bispo emérito Dom Mariano Manzana estarão presentes.