Ministro Rogério Marinho autoriza projeto da Adutora do Agreste Potiguar

No último sábado, 19, o ministro Rogério Marinho assinou ordem de serviço que autoriza o início da elaboração do projeto de implantação da Adutora do Agreste Potiguar. A projeção do Ministério de Desenvolvimento Regional é que o empreendimento possa beneficiar 38 cidades do estado

Com investimentos estimados em R$ 260,5 milhões, a Adutora do Agreste Potiguar é uma das principais obras hídricas do Rio Grande do Norte. Treze cidades serão beneficiadas diretamente, sendo 10 na região do Agreste e três no Litoral Sul.

Os municípios beneficiados diretamente são: Boa Saúde, Lagoa D’Anta, Monte das Gameleiras, Nova Cruz, Passa e Fica, Santa Cruz, Santo Antônio, São José do Campestre, Serra de São Bento e Serrinha, Canguaretama, Serra de São Bento e Pedro Velho.

Além disso, outros 25 municípios também serão beneficiados com maior oferta hídrica por conta da redistribuição da água dos Sistemas Adutores Monsenhor Expedito e Espírito Santo.

A previsão é que as obras da Adutora do Agreste Potiguar sejam divididas em três fases e nove trechos, com 170,9 quilômetros de extensão, atendendo cerca de 510 mil pessoas ao fim do projeto.

Os estudos preliminares e ambientais para a construção da Adutora do Agreste Potiguar foram feitos por meio de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), instituição vinculada ao MDR, e a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern). O MDR investiu R$ 4,6 milhões nessa etapa.