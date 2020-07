Ministro Marcos Pontes confirma teste positivo para o novo coronavírus : ‘Vai dar tudo certo’

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, é mais integrante do primeiro escalão do governo Bolsonaro a testar positivo para o novo coronavírus. Pontes fez o exame após apresentar sintomas de gripe. Ele informou que está em isolamento, mas vai continuar trabalhando normalmente.

O ministro informou que fez o teste na última terça-feira (28). “A gente vai tratar e vai dar tudo certo”, comentou o ministro durante transmissão ao vivo nessa quarta-feira (29). “Vou até entrar nos testes da nitazoxanida, agora eu posso”, completou, em referência a vermífugo que a sua pasta vem testando em pacientes de covid-19 para avaliar a eventual eficácia do medicamento no tratamento do vírus.

Antes dele Pontes, Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Milton Ribeiro, da Educação, foram infectados pelo novo coronvaírus.

Rádio Itatiaia