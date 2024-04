Ministro Juscelino Filho vem a Natal inaugurar projeto de internet para escolas nesta segunda 8

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou que virá a Natal na próxima segunda-feira 8, para inaugurar a 1ª fase da Infovia Potiguar, projeto do Governo Federal que visa levar internet para escolas públicas da rede básica de ensino, instituições de ensino superior federais e estaduais, hospitais de ensino e órgãos públicos do interior do Rio Grande do Norte.

Segundo o Ministério, a 1ª fase da Infovia Potiguar deve viabilizar o acesso às cidades de Ceará-Mirim, João Câmara, Mossoró, Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amarante.

Na agenda do ministro pela capital potiguar também está a participação na entrega de computadores à Escola Municipal Carlos Bello Moreno, no Bairro Neópolis, e da Blitz da Telefonia Móvel em Natal, no bairro Areia Preta.