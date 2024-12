Ministro dos Transportes anuncia decreto emergencial e diz que vai reconstruir ponte que caiu entre MA e TO em 2025

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve na cidade de Estreito na manhã desta segunda-feira (23) para vistoriar o local onde a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou na tarde de domingo (22). O desabamento resultou em uma morte confirmada até o momento e deixou 15 pessoas desaparecidas, segundo a Defesa Civil.

Durante uma coletiva de imprensa, o ministro decretou estado de emergência por causa do desabamento da plataforma, que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), e disse que irá destinar mais de R$ 100 milhões para garantir a reconstrução imediata da ponte.

Segundo o ministro, uma nova estrutura será entregue em 2025, juntamente com todas as obras necessárias para sua operação. “Além do contrato neste ano esperamos nos primeiros dias de 2025 dar ordem de serviço para todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregar esta ponte em 2025. Vamos trabalhar dedicadamente para fazer desta nova ponte um case de resolutividade”, disse.

“Decretamos emergência para abreviar todos os procedimentos administrativos, a fim de termos a resposta mais rápida possível para a reconstrução da Ponte Juscelino Kubitschek. Quero comunicar ao povo do Maranhão, ao povo de Tocantins e ao povo brasileiro que precisa dessa infraestrutura para se deslocar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, que vamos, com a emergência decretada, contratar a reconstrução da ponte ainda no exercício de 2024”, disse Renan Filho.

O ministro também disse que foi aberta “uma sindicância para avaliar as causas e as responsabilidades do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre os estados do Maranhão e Tocantins”, afirmando haver estrutura técnica e recursos disponíveis no Ministério dos Transportes para a reconstrução da ponte.

Ao lado do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, o ministro sobrevoou de helicóptero a área que desabou antes de conceder a entrevista à coletiva de imprensa. Além dos políticos, estavam os engenheiros do Departamento Nacional de Trânsito e Transporte (Dnit), responsável pela manutenção da ponte.

Busca de desaparecidos

Os bombeiros avaliam, na manhã desta segunda-feira, a melhor forma de retomar as buscas pelos desaparecidos, interrompidas devido ao derramamento de ácido sulfúrico de um dos caminhões.

De acordo com o coronel Magnum Coelho, amostras de água foram coletadas para análises químicas, com o objetivo de verificar se os materiais tóxicos continuam presentes no rio ou já se dissiparam.

“Precisamos saber a qualidade da água para que nós possamos colocar as nossas equipes de mergulhadores, que já estão aqui. Nós temos mergulhadores, temos equipamentos, embarcações e todo o efetivo está pronto para realizar as buscas e identificar qual vai ser a localização dos veículos e das vítimas que se encontram dentro dos veículos”, disse o coronel.

Uma morte foi confirmada: Lorena Ribeiro Rodrigues, de 25 anos, que aparece em um vídeo passando de moto na ponte segundos antes dela desabar.

Segundo autoridades, quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas estavam na parte da ponte que caiu.