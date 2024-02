Ministro de Portos e Aeroportos cumprirá agenda em Natal

Na próxima segunda-feira (19), o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho participará da cerimônia de início das operações da Zurich Airport Brasil no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, localizado na região metropolitana da capital, em São Gonçalo do Amarante (RN).

Na ocasião, a concessionária, que detém 100% do terminal até 2054, também apresentará melhorias previstas para o aeroporto já em 2024.

Após a agenda, o ministro concederá uma entrevista à imprensa presente no local. Credenciamento prévio por email: [email protected]. Não haverá transmissão ao vivo do evento.

Codern

Às 16h, Silvio Costa Filho realizará visita às instalações da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) e participa de cerimônia de assinatura de acordo coletivo de trabalho entre a instituição e o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte.

Após a agenda, o ministro concederá uma entrevista à imprensa presente no local. Não é necessário credenciamento prévio.

Confira o restante da agenda do ministro.

12h – Desembarque em Natal.

13h – Almoço com o deputado João Maia e o presidente da Câmara, vereador Eriko Jácome.

14h – Aeroporto;

15h – Visita na obra da quadra das Rocas (Rua São Pedro, S/N).

16h – Entrega de equipamentos aos Clubes Náuticos (Largo da rua Chile, Ribeira) e Codern;

18h30 – Entrevista emissora de rádio.