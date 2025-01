Ministro das Cidades cumpre agenda em Mossoró nesta quarta-feira

O ministro das Cidades, Jader Filho, estará em Mossoró nesta quarta-feira para cumprir agenda oficial.

A visita foi anunciada pela governadora Fátima Bezerra que estará presente na agenda.

Às 10h, o ministro participará da entrega do Residencial Mossoró III, localizado no bairro Bela Vista, onde 300 famílias serão contempladas com apartamentos, fruto de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Mossoró.

Durante a agenda, está prevista ainda a assinatura de um projeto voltado para a regularização fundiária.