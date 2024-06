Ministra Cármen Lúcia enfatiza a importância da Justiça Eleitoral para garantir a democracia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, participou, na manhã desta sexta-feira (14,) da posse de juízas e juízes eleitorais no Rio de Janeiro. Na ocasião, a presidente destacou a importância da Justiça Eleitoral para assegurar a democracia. “A democracia é um direito fundamental, e é a Justiça Eleitoral que garante o direito de o eleitor votar, esse momento democrático e soberano. Por isso, hoje, vocês assumem com o Brasil um compromisso ainda maior do que aquele que assumiram quando tomaram posse como juízes”, afirmou a ministra.

O evento ocorreu no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A cerimônia, comandada pelo presidente da corte fluminense, desembargador Henrique Carlos Figueira, empossou 38 juízas e juízes. A presidente do TSE declarou a confiança nas trabalhadoras e nos trabalhadores da Justiça Eleitoral. “Temos um quadro de servidoras e servidores qualificado, indispensáveis para o sucesso das eleições”, enalteceu Cármen Lúcia.

Compareceram à cerimônia o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Peterson Barroso Simão; a secretária-geral da Presidência do TSE, desembargadora Andréa Pachá; o juiz auxiliar da Presidência do TRE-RJ, Bruno Monteiro Rulière; o primeiro vice-presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), desembargador Roberto Guimarães; e os desembargadores eleitorais Bruno Bodart, Daniela Bandeira de Freitas, Fernando Marques Cabral Filho e Kátia Valverde Junqueira.

CCJE

Antes da solenidade de posse, a ministra Cármen Lúcia visitou o Centro Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE), acompanhada pelo desembargador Henrique Figueira. Também estiveram presentes a desembargadora Andréa Pachá, o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal (STF), Eduardo Toledo, a historiadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Heloisa Starling e outros acadêmicos do departamento de História da instituição, assim como o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Leandro Monteiro.

O CCJE funciona na antiga sede do TSE no Rio de Janeiro, no número 42 da rua 1º de Março, em um edifício que integra o conjunto arquitetônico e urbanístico da Praça XV de Novembro. Tombado pelo governo federal em 1990, o prédio foi inaugurado em 1896 para sediar o Banco do Brasil. O banco jamais chegou a ocupá-lo, e o prédio, desde então, já foi sede do STF, do próprio TSE e do TRE-RJ.

