Ministra aplica multa de 70 mil em campanha de Bolsonaro por impulsionamento ilícito contra Lula

A campanha do presidente Bolsonaro (PL), que atualmente disputa o segundo turno com o ex-presidente Lula (PT), foi condenada a pagar uma multa de R$ 70 mil. O motivo: impulsionamento ilícito de um vídeo com ataques ao rival petista. As informações são do jornal O Globo.

Com decisão assinada pela ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do TSE, a multa foi resolvida em três critérios, sendo o primeiro deles a falta de informação de que o conteúdo seria uma propaganda eleitoral.

Já o segundo seria a falta de identificação do candidato e/ou campanha, enquanto que a terceira foi por violar o Código Eleitoral que decreta aos concorrentes que lancem conteúdos para beneficio próprio e não para atacar os adversários.

Em caso de novas propagandas do mesmo tom voltem a ser veiculadas, o magistrado apontou que a campanha será punida com multa diária de R$ 100 mil.

Equipe Focus

[email protected]