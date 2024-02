Ministério Público recomenda instalação de câmeras de segurança no abatedouro público de Mossoró

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) emitiu uma recomendação para a instalação de câmeras de segurança no Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM). A recomendação, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (23), é destinada à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do município e à direção da AFIM, que têm até 90 dias para efetivar a instalação.

A recomendação é para que os dispositivos de captação e armazenamento das imagens sejam instalados em todos os ambientes nos quais ocorre o processo de abate dos animais, desde a entrada do boi até a saída final da carne.

O MPRN reforçou na recomendação que descumprimento implicará na adoção de medidas legais cabíveis, inclusive quanto à prática de ato de improbidade administrativa.