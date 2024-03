Ministério prorroga novamente inscrições para rádios comunitárias; 41 disponíveis no RN

O Ministério das Comunicações prorrogou mais uma vez o prazo da seleção pública para as fundações e associações comunitárias interessadas em prestar serviço de radiodifusão comunitária em 562 municípios das regiões Norte e Nordeste do Brasil. O novo prazo vai até o dia 30 de abril de 2024.

No Rio Grande do Norte, há rádios comunitárias disponíveis em 41 municípios.

O Ministério das Comunicações já havia prorrogado a seleção em no dia 16 de fevereiro de 2024, ampliando o prazo na época até 22 de março.

Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, as rádios comunitárias “têm um papel fundamental em promover cultura regional e diversificada. A ampliação do prazo vai permitir uma maior participação da sociedade e assim aumentar o número de rádios comunitárias no país”.

Antônio Martins – 200 – 87,9

Barcelona – 200 – 87,9

Bodó – 200 – 87,9

Caiçara do Norte – 200 – 87,9

Caiçara do Rio do Vento – 200 – 87,9

Coronel João Pessoa – 200 – 87,9

Equador – 200 – 87,9

Francisco Dantas – 285 – 104,9

Galinhos – 200 – 87,9

Japi – 200 – 87,9

João Dias – 200 – 87,9

José da Penha – 200 – 87,9

Jundiá – 200 – 87,9

Lagoa de Velhos – 200 – 87,9

Lagoa Salgada – 200 – 87,9

Lajes Pintadas – 200 – 87,9

Mossoró – 254 – 98,7

Olho d’Água do Borges – 200 – 87,9

Paraú – 285 – 104,9

Parelhas – 200 – 87,9

Passagem – 200 – 87,9

Pau dos Ferros – 285 – 104,9

Pedra Grande – 200 – 87,9

Pedra Preta – 200 – 87,9

Pedro Avelino – 200 – 87,9

Pedro Velho – 285 – 104,9

Pilões – 285 – 104,9

Poço Branco – 200 – 87,9

Porto do Mangue – 200 – 87,9

Riacho da Cruz – 290 – 105,9

Ruy Barbosa – 200 – 87,9

São Bento do Norte – 200 – 87,9

Senador Elói de Souza – 200 – 87,9

Serra do Mel – 285 – 104,9

Serrinha – 200 – 87,9

Sítio Novo – 200 – 87,9

Taboleiro Grande – 200 – 87,9

Tibau do Sul – 200 – 87,9

Triunfo Potiguar – 200 – 87,9

Vera Cruz – 200 – 87,9

Vila Flor – 200 – 87,9