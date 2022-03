Ministério do Desenvolvimento Regional lança obras na região do Seridó

Em visita ao Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, 18, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anuncia duas grande obras que são de suma importância para o estado. A primeira, é o lançamento do edital para contratação da Adutora do Seridó, e a segunda é a assinatura da ordem de serviço para a construção da Cidade da Moda, em Acari.

O edital para execução do trecho norte do projeto da Adutora do Seridó será lançado na Currais Novos, conta com investimento federal de R$ 314 milhões e vai beneficiar 165 mil pessoas nesta fase.

A estrutura integra o Sistema Seridó, que, quando concluído, vai abastecer cerca de 300 mil pessoas em 22 municípios potiguares, gerando 1,5 mil empregos diretos e indiretos. A etapa sul ainda está em fase de projeto executivo.

A construção da Cidade da Moda, em Acari, tem o objetivo de fortalecer os arranjos produtivos têxteis na região, que se destaca pelas confecções de roupas, tecelagens e vendas de produtos do setor.

Ao todo, serão investidos R$ 19 milhões na obra, com potencial para gerar 4 mil empregos diretos e indiretos. Serão construídos dez galpões industriais, um centro de convenções, uma praça de convivência, lojas e salas de capacitação.

Além dessas obras, a previsão é de que também sejam anunciados recursos para obras hídricas em oito cidades potiguares e para sistemas dessalinizadores do Programa Água Doce. Os dessalinizadores fazem parte de uma lista de 64 que serão entregues no Rio Grande do Norte pelo Governo Federal.