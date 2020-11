ONU e MDR contratam especialistas para estudos de desenvolvimento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) lançaram edital para contratar profissionais para elaboração de estudos com foco no desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A ideia é que os profissionais deem diagnósticos e propostas para estruturação de municípios intermediadores, que funcionariam como polos de desenvolvimento regional. Os especialistas devem identificar requisitos para a estruturação dessas cidades, mapear a situação atual dos municípios cadastrados pelo MDR e mostrar as fragilidades econômicas e sociais desses locais. De acordo com levantamento do órgão, há 140 cidades intermediadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Ao fim, os profissionais devem elaborar um plano de ação governamental para incentivar os investimentos, sejam públicos ou privados, nestes polos de desenvolvimento.

Podem se candidatar doutores em Humanidade ou Ciências Sociais, com experiência mínima de cinco anos, após obtenção do grau de doutor, na preparação de estudos na área do desenvolvimento regional e/ou urbano, e que tenham conhecimento avançado em língua inglesa.

O prazo para inscrição vai até 8 de novembro, por meio da página de cada região: Norte (Amazônia Legal), Nordeste e Centro-Oeste.

Fonte: Brasil 61.