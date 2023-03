Ministério da Saúde distribui vacinas contra Mpox. Saiba quem faz parte do público prioritário

Ministério da Saúde

A vacinação contra monkeypox (Mpox) será direcionada para o público prioritário formado por pessoas com maior risco de evolução para casos graves que se encaixam em critérios já estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para contemplar esse grupo, a pasta está distribuindo 47 mil doses da vacina para todos os estados e Distrito Federal. O envio será feito de acordo com o quantitativo de pessoas, a capacidade de armazenamento e o andamento da imunização em cada local.

Entre o público elegível para a vacinação, estão as pessoas que vivem com HIV/Aids com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses e profissionais que atuam diretamente em contato com o vírus em laboratórios (pré-exposição).

Além desses grupos, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a doença (pós-exposição).

O atual cenário epidemiológico da Mpox apresenta queda progressiva no número de casos em todo o mundo, incluindo no Brasil. A principal estratégia de contenção da doença é a identificação de casos e rastreamento de contatos. Portanto, neste momento, a estratégia de vacinação irá priorizar a proteção das pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. Essa definição foi feita em conjunto com representantes dos conselhos municipais e estaduais, diante da avaliação técnica e científica de especialistas.

Para a vacinação pré-exposição, é recomendado respeitar um intervalo de 30 dias entre qualquer vacina previamente administrada. Em situação de pós-exposição, cujo principal objetivo é bloqueio da transmissão, a recomendação é que a aplicação seja realizada independentemente da administração prévia de qualquer imunobiológico.