Ministério da Saúde anuncia antecipação da vacinação de policiais e bombeiros

Nesta terça-feira (30), o Ministério da Saúde comunicou que irá antecipar a vacinação de policiais e bombeiros que estão atuando diretamente no enfrentamento à Covid-19. A decisão atende ao pedido do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Em reunião virtual realizada na última sexta (26), os governadores apresentaram esse pleito a Marcelo Queiroga, novo Ministro da Saúde. A solicitação do Conass foi reforçada ontem pelo Consórcio Nordeste, em carta endereçada ao presidente da república.

A governadora Fátima Bezerra defendeu a antecipação, “Os agentes de segurança estão trabalhando de forma intensiva na linha de frente desde o início da pandemia no país inteiro, e em nosso estado são trabalhadores essenciais nas ações do Pacto Pela Vida. Nada mais justo que possam trabalhar protegidos.”

A decisão do Ministério da Saúde, que será oficializada nesta quarta-feira (31), inclui ainda os chamados profissionais de salvamento, que realizam o transporte de pacientes com Covid-19, dão suporte às ações de vacinação e atuam na vigilância e no monitoramento das medidas de distanciamento social.