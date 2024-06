Ministério da Pesca e Aquicultura divulga edital para concurso com salário de R$6.130

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicou, nesta sexta-feira (21), o edital do processo seletivo simplificado para a contratação de 264 servidores temporários. As vagas são destinadas a profissionais com nível superior completo. Para o Rio Grande do Norte, estão previstos 3 vagas: duas são reservadas a qualquer formação em nível superior, e uma específica para engenharia de pesca; oceonografia; ou oceonologia. O salário para todos é de R$6.130 e R$1.000 de auxílio alimentação. Para participar da seleção, é necessário pagar uma taxa de R$62,00.

As incrições já começaram e vão até dia 25 de julho. O candidato interessado, pode se increver por meio do site. As vagas são destinadas à sede do Ministério, em Brasília/DF, e às Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas em cada estado da federação e no Distrito Federal.

O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Além disso, haverá uma prova de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de disponíveis.

As provas objetivas serão realizadas no dia 11 de agosto, em Brasília e nas 26 capitais do país, podendo se estender para mais localidades, dependendo do número de inscritos. A expectativa do Ministério é que os servidores temporários estejam exercendo suas atividades até o final de 2024.