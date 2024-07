MINHA ORAÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – vitorioso

“O vitorioso é aquele que venceu seus próprios medos”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

MINHA ORAÇÃO

Deus, não consinta que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes.

Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes, e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos.

Meu Deus! Se me deres a fortuna, não me tires a felicidade; se me deres a força, não me tires a sensatez;

Se me for dado prosperar; não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade.

Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não enxergar a traição dos adversários, nem acusá-los com maior severidade do que a mim mesmo.

Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória, quando bem-sucedido e nem desesperado quando sentir insucesso.

Lembra-

me que a experiência de um fracasso poderá proporcionar um progresso maior.

Ó Deus! Faze-me sentir que o perdão é o maior índice da força, e que a vingança é prova de fraqueza.

Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança.

Se me faltar a beleza da saúde, conforta-me com a graça da fé.

E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa e do perdão.

E finalmente Senhor, se eu Te esquecer, te rogo mesmo assim, nunca Te esqueças de mim! (Traduzido do árabe por Seme Draibe)

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró.

A ACJUS, Academia de Ciência Jurídicas e Sociais de Mossoró, vem prestando um relevante serviço a sociedade potiguar, assim como a sociedade brasileira, tanto nas letras com na formação de cidadãos conscientes. Em nossos dias, ela está ligada as outras grande academias brasileiras e mundiais. Parabéns, a presidente e sua diretoria.

LANÇAMENTO

Disse a autora: será um prazer dividir, com você, as minhas ” Sutilezas Poéticas”.

REFLEXÃO – minha oração.

Tu, Senhor, manténs acesa a minha lâmpada; o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa; com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos

os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. (salmo 18)

FOTOGRAFO AMADOR

O bom amigo Francisco das Chagas Nascimento Filho, esposo da professora Núbia Paiva, tem um dom especial em escolher e tirar fotos de primeira linha. Vejam sua habilidade.

Fotos tirada na praia de gado bravo. Parabéns.

TRABALHO MINUCIOSO.

O colaborador Eriberto Monteiro e o presidente Wellington Barreto, organizando livros para exposição na Câmara municipal de Mossoró.

PENSAMENTO

“A gratidão é o único tesouro dos humildes”. (William Shakespeare)

CONSTRUÇÃO ACJUS

O auditório Dr. Elder Heronildes está de vento em popa. E sua coordenação é do próprio presidente da instituição.

CONSULTOR DA ACJUS

Despachando com o nosso consultor, confrade Francisco Canindé Maia.

HISTÓRIA VIVA – DR. ELDER HERONILDES

homens e mulheres que construíram a historia do município de Mossoró, do RN e do pais.

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

ACJUS – presenças na ACJUS

Genivan Batista, Almeida Sobrinho e Manoel Mário

Noite da Cultura, na Loja Maçônica Jerônimo Rosado – Registro de Ricardo Lopes – 2006

VISITAS SOCIAIS DA ACJUS

Na extensão social, seguimos com Dr. Manoel Mário de Oliveira na visitar ao senhor Gilson Amorim que também trabalhou com Manoel Mário de Oliveira na década de 1970. Gilson enfrenta problemas de saúde e pediu a visita de Manoel. Gilson é o pai do revisor da antiga Gazeta do Oeste, amigo Gilcileno Amorim. Uma famosa maravilhosa que agradeceu muito a visita e teve gratidão aos atos solidários no passado.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto (terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

QUANDO CHEGAREM OS DIAS DE ANSIEDADE, LEMBRE-SE!

Ele é nosso socorro em tempos de angústia. (salmos 121)

Ele e a nossa Provisão. (Mateus 6:31)

Ele é nosso descanso. (Mateus 28:30)

Ele é o consolo que traz alívio à alma. (Salmos 94:19)

Ele é a nossa Paz. (Filipenses 4:7)

LEMBRANÇAS ETERNAS

Zilene Medeiros e Dr. Milton Marques de Medeiros – Registro de Cláudio Roberto – 2009

Padre Sátiro Dantas, Dom Francisco Sales (bispo de Cajazeiras) e Frei Agostinho Vieira – 2016

Solenidade de entrega do Tributo Ana Floriano a dona América Fernandes Rosado Maia – Registro de Carlos Costa – 2006

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. I

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. II

Neste sábado as 19h na TV câmara Mossoró, estaremos conversando o presidente em exercício Filemom Pimenta. Certamente será um papo agradável e de várias informações.

Você é nosso convidado para refletir um pouco sobre academias, livros, política, educação e da boa leitura.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo –

A simples leitura do Salmo 18 nos mostra a presença de um Deus atuante na história humana e cheio de amor e compaixão pelo homem.

O estudo teológico nos apresenta este salmo com a seguinte divisão: Louvor a Deus como refúgio (Salmo 18:1-3); Os atos redentores de Deus (Salmo 18:4-19); Gratidão pelo livramento (Salmo 18:20-30); O poder capacitador de Deus (Salmo 18:31-45); Agradecimento a Deus por sua misericórdia e fidelidade (Salmo 18:46-50).

1 Eu te amarei, ó SENHOR, fortaleza minha.

2 O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio.

3 Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.

4 Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.

5 Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam.

6 Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus; desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face.

7 Então a terra se abalou e tremeu; e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou.

8 Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia; carvões se acenderam dele.

9 Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés.

10 E montou num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do vento.

11 Fez das trevas o seu lugar oculto; o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus.

12 Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo.

13 E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz; e houve saraiva e brasas de fogo.

14 Mandou as suas setas, e as espalhou; multiplicou raios, e os desbaratou.

15 Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas.

16 Enviou desde o alto, e me tomou; tirou-me das muitas águas.

17 Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu.

18 Surpreenderam-me no dia da minha calamidade; mas o Senhor foi o meu amparo.

19 Trouxe-me para um lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer em mim.

20 Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos.

21 Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus.

22 Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos.

23 Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniqüidade.

24 Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos.

25 Com o benigno te mostrarás benigno; e com o homem sincero te mostrarás sincero;

26 Com o puro te mostrarás puro; e com o perverso te mostrarás indomável.

27 Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos.

28 Porque tu acenderás a minha candeia; o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas.

29 Porque contigo entrei pelo meio duma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha.

30 O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos os que nele confiam.

31 Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus?

32 Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.

33 Faz os meus pés como os das cervas, e põe-me nas minhas alturas.

34 Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.

35 Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu.

36 Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram.

37 Persegui os meus inimigos, e os alcancei; não voltei senão depois de os ter consumido.

38 Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar; caíram debaixo dos meus pés.

39 Pois me cingiste de força para a peleja; fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram.

40 Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam.

41 Clamaram, mas não houve quem os livrasse; até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu.

42 Então os esmiucei como o pó diante do vento; deitei-os fora como a lama das ruas.

43 Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios; um povo que não conheci me servirá.

44 Em ouvindo a minha voz, me obedecerão; os estranhos se submeterão a mim.

45 Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos.

46 O Senhor vive; e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação.

47 É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim;

48 O que me livra de meus inimigos; sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento.

49 Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome,

50 Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. (Salmos 18:28-32)

A mensagem deste salmo é atemporal, pois mostra as fraquezas, dúvidas, guerras internas, desafios e dificuldades que são enfrentadas cotidianamente pelos que buscam o caminho dos justos. No entanto, a confiança no Eterno é o único caminho em que encontramos paz, força e proteção.

Um outro fator fundamental neste salmo, é que o Eterno está atento ao clamou de quem o busca, e deseja a sua ajuda. E assim, o seu socorro vem no momento certo. Na sequência, podemos perceber a sutilidade em que este salmo apresenta a sua palavra como lâmpada, socorro e consolo nos dias maus.

Ore comigo

Senhor, socorre-me nestes dias de aflição, angústia e desespero. Proteja-me, ajuda-me, dai-me força, coragem e serenidade.

Ajuda-me a suplantar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família e atenda ao meu pedido com urgência.