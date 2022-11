Militar da FAB atira na cabeça de colega dentro do Ministério da Defesa

Dois militares da Força Aérea Brasiliera (FAB) brigaram durante a troca de turno no Ministério da Defesa, neste sábado (19/11), por volta das 7h. Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, sacou uma pistola e atirou na cabeça de Kauan Jesus de Cunha Duarte. O corpo da vítima foi encontrado dentro do anexo da pasta, no piso térreo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o soldado já estava morto quando a ambulância chegou ao local.

Metrópoles