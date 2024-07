Milei vem ao Brasil, não se encontrará com Lula e pode ter reunião com Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, desistiu de participar da Cúpula do Mercosul na próxima segunda-feira (8), em Assunção, no Paraguai.

Integrantes da Casa Rosada confirmam que Milei participará, entretanto, da Conferência de Ação Política Conservadora, que será realizada em Camboriú (SC) e terá palestra do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Milei embarca para o Brasil no sábado (6) e retorna para a Argentina no domingo (7).

“Não vamos nos encontrar com Lula e ainda não está confirmado se [Milei] vai ou não se encontrar com Bolsonaro no contexto desse evento”, disse o porta-voz.