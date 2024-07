Milei tem jantar previsto com Bolsonaro no sábado; agenda ainda não está fechada

O encontro do presidente da Argentina, Javier Milei, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está previsto para ocorrer em um jantar na noite de sábado (6), em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Já a palestra do líder argentino na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) deve ocorrer no domingo (7).

Os detalhes da participação de Milei no fórum conservador, no entanto, ainda estão sendo fechados pelos organizadores do evento e a equipe da Casa Rosada.

Uma reunião nesta terça-feira (2) deve definir a agenda. Até lá pode haver mudanças no planejamento inicial.

A ideia do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), fundador do CPAC, é que Milei encerre o ciclo de palestra, mas dependerá da disponibilidade do argentino.

“É provável que o presidente Milei faça a sua palestra no domingo. No planejamento inicial, ele chega no sábado à noite, depois do primeiro dia de palestras, e se encontra com o presidente Bolsonaro para um jantar”, disse o deputado Eduardo Bolsonaro à CNN.