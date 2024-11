Milei se encontra com Trump enquanto Argentina ‘causa’ no G20 e ameaça barrar menção à taxação de super-ricos

O governo de Javier Milei não só está resistindo à menção no texto final sobre a tributação dos super-ricos, como quer retroagir nos termos usados no texto assinado em outubro, em Washington, pelos ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais.

A taxação dos super-ricos é um dos pontos fundamentais da agenda brasileira, que lidera o encontro no Rio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já se manifestou a favor da pauta, e o blog revelou nesta semana que o presidente Lula quer avançar no assunto, até como forma de amenizar o impacto do ajuste fiscal. A ideia é fortalecer o discurso de que todos vão ter de colaborar com o ajuste fiscal, inclusive os milionários, por meio de uma tributação maior.

Além da taxação dos super-ricos, a Argentina também está ameaçando barrar manifestações específicas na declaração sobre gênero e, é claro, meio ambiente. Milei é um negacionista climático e retirou a delegação do país da COP29, encontro desta semana para discutir clima no Azerbaijão. Além disso, os argentinos se recusaram a assinar, em outubro, um texto negociado entre ministros sobre igualdade de gênero