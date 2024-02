Mil jovens se formam na 1ª turma do programa “Jovem do Futuro” em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizou na noite desta quinta-feira (1º), a solenidade de formatura da primeira turma do programa “Jovem do Futuro”. Numa noite de concretização de sonhos, mil jovens mossoroenses, das zonas urbana e rural, receberam seus diplomas de conclusão de cursos profissionalizantes.

As instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) são parceiros do programa, auxiliando na capacitação de cada jovem.

“A Prefeitura está de parabéns, é uma iniciativa brilhante, porque o futuro de qualquer cidade, estado ou país é a educação, e quando a gente tem o foco no desenvolvimento dos jovens, vemos desenvolvimento para Mossoró”, ressaltou o diretor do Senac-RN, Leandro Trigueiro.

“Para nós é uma honra, uma satisfação trabalhar em parceria com a Prefeitura do Mossoró nesse projeto tão bonito, tão ousado em dar novas oportunidades aos jovens da nossa cidade”, pontuou o diretor do Senai Mossoró, Emery Costa Jr.

“Momento de muita alegria. Quero aqui parabenizar a Prefeitura Municipal de Mossoró, juntamente com a UERN, que está realizando este ato que representa a capacitação de mil jovens e a capacitação voltada para formação humana, cidadã e empreendedora. O que a gente está fazendo aqui é dando oportunidades a esses jovens e que eles possam, com esse certificado, ter aí a oportunidade no mercado de trabalho. Ressalto que através da educação tudo é possível, enfatizou a reitora da Uern, Cicília Maia.

O “Jovem do Futuro” é o maior programa realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), promovendo capacitação aos jovens e possibilitando que toda família usufrua das oportunidades de um futuro melhor para essa geração.

“É um momento de grande felicidade, depois de toda essa travessia, toda essa caminhada, o programa que entra para a história do município de Mossoró, que não é só do jovem, mas das famílias. A meta agora é, após a formação dessa turma, garantir às novas turmas do programa, a continuidade e a perenidade do ‘Jovem do Futuro’”, relatou o secretário Erison Natécio.

Durante a solenidade de formatura do “Jovens do Futuro”, era possível observar os olhos atentos e brilhantes dos pais, emocionados por verem seus filhos desfrutando de oportunidades outrora ainda não vista em Mossoró. Famílias das zonas urbana e rural tendo as mesmas oportunidades.

O edital do programa “Jovem do Futuro” já foi lançado. O resultado foi divulgado pela Prefeitura de Mossoró. Em breve as aulas serão iniciadas nas escolas municipais para mais mil jovens. O programa proporciona ainda o pagamento de bolsa auxílio de R$ 300 por quatro meses.