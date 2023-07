MIDR repassa R$ 3 milhões para abastecimento de água no Rio Grande do Norte

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, repassou mais de 3 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Norte promover a perfuração e instalação de mais de 100 poços e sistemas simplificados de abastecimento de água.

A ação vai possibilitar o acesso à água potável para uso humano e para a utilização tanto na agricultura como na pecuária em áreas rurais do estado.

Giuseppe Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, explica a importância das obras.

“A instalação de poços proporciona segurança hídrica a famílias que vivem em comunidades rurais difusas. Já foram investidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mais de três milhões para essa iniciativa no Rio Grande do Norte. São soluções sustentáveis e econômicas para as comunidades”.

Há a estimativa de que a ação alcance 56 municípios potiguares, atendendo a 10.425 famílias em situação de escassez hídrica.

Foram prioritariamente beneficiadas comunidades inscritas na Operação Carro Pipa, listadas pela Defesa Civil Nacional, as quais apresentavam pontos de atendimento na operação, com elevado número de habitantes atendidos.

Os sistemas são constituídos por um reservatório de 5 mil litros para o abastecimento da comunidade, um bebedouro para animais e sistema de módulos fotovoltaicos para alimentação do sistema de bombeamento.

Para saber mais ações do Governo Federal em Segurança Hídrica, acesse mdr.gov.br.

Fonte: Brasil 61