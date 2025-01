México se prepara para acolher migrantes expulsos por Trump dos Estados Unidos

Por RFI

Com informações de Gwendolina Duval, correspondente da RFI no México, e Melissa Barra, de Paris

O novo presidente americano prometeu um plano de deportação em massa, expulsando um milhão de imigrantes por ano. Nos Estados Unidos, mais de 11 milhões de migrantes sem documentos podem ser afetados pela medida. De acordo com a Casa Branca, quatro aviões transportando migrantes deportados já partiram para o México neste fim de semana.

Do lado mexicano, o governo lançou o plano “México abraça você” para receber migrantes em seus seis estados fronteiriços. Nove centros de recepção serão construídos, incluindo um em Chihuahua.

Na cidade fronteiriça de Ciudad Juarez, o município está em processo de criação de um abrigo temporário. Anunciada já há algumas semanas, essa estrutura está localizada em El Punto, bem próximo ao muro de separação entre os dois países e a um dos estádios da cidade.

Trata-se, por enquanto, de uma grande tenda com capacidade para acomodar 2.500 pessoas. Os migrantes que retornam dos Estados Unidos serão recebidos no local e, se necessário, encaminhados a um dos 30 abrigos da cidade. As autoridades locais especificaram que essa instalação é reservada para os expulsos por Donald Trump , sejam eles mexicanos ou, pelo menos temporariamente, de outras nacionalidades, principalmente da América do Sul ou Central. A presidente Claudia Sheinbaum disse que o país ainda poderia receber cidadãos de outras nações e providenciar sua repatriação voluntária , mesmo se não quer se se tornar uma via de passagem obrigatória para esses deportados.

As autoridades temem que a fronteira mexicana fique rapidamente saturada se houver deportações em massa. O programa “Quedate en Mexico” (“Fique no México”), que já havia sido implementado de 2019 a 2021 e acaba de ser restaurado por Donald Trump, encheu os refúgios na fronteira, forçando os possíveis refugiados a esperar em território mexicano durante o processo de solicitação de asilo nos Estados Unidos.

Migrantes são alvo de gangues mafiosas

A Anistia Internacional do México está preocupada com o destino dos milhares de migrantes retidos ou deslocados na fronteira com os Estados Unidos, pois eles são frequentemente alvo de violência e desaparecimentos forçados. “Infelizmente, o México não é um território seguro, nem para as pessoas que vivem lá, nem para as que transitam por ele”, explica a diretora da instituição, Edith Olivares. “Eles chegam em uma situação muito vulnerável devido ao seu status de indocumentados. Estamos vendo cada vez mais pessoas do Haiti ou da Venezuela entrando sem documentos”, completa.

Segundo ela, esses migrantes são levados por membros de grupos do crime organizado. “Em muitos casos, essas pessoas são forçadas a trabalhar como escravas em várias atividades, inclusive no tráfico de drogas”, explica.

“A maioria dos migrantes que desaparecem nessas circunstâncias não é identificada rapidamente. Se uma mãe está em um país da América Central e seu filho passa pelo México a caminho dos Estados Unidos, ela fica sabendo de seu desaparecimento meses ou anos depois. Quando tomamos decisões como as que o presidente Trump está tomando atualmente, a vida de milhares de pessoas é diretamente ameaçada”, conclui.