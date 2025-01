México constrói abrigos temporários para se preparar para deportações em massa dos EUA

Autoridades do México começaram a construir abrigos em Ciudad Juarez, na fronteira com os Estados Unidos, para se preparar para um possível fluxo vindo após as deportações em massa prometidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo o o funcionário municipal Enrique Licon, os abrigos terão capacidade para abrigar milhares de pessoas e devem ficar prontos em questão de dias.

“É sem precedentes”, disse na tarde desta terça (21).

Na tarde desta terça-feira (21), trabalhadores já descarregavam longos suportes de metal de caminhões estacionados nos grandes pátios vazios às margens do Rio Grande, que separa a cidade de El Paso, no Texas.

Do outro lado, em Eagle Pass, nos Estados Unidos, trabalhadores também montavam uma parede de bóias para impedir que migrantes cruzem o rio.

O governo mexicano planeja preparar abrigos e centros de recepção em nove cidades do norte do México . As autoridades no local fornecerão aos mexicanos deportados comida, moradia temporária, assistência médica e assistência para obtenção de documentos de identidade, de acordo com um documento do governo que descreve a estratégia, chamado ” O México abraça você”.

O governo também planeja ter uma frota de ônibus pronta para transportar os mexicanos deportados dos centros de recepção para suas cidades natais.

Imigrantes choraram após cancelamento de entrevistas de asilo

Enquanto o presidente Donald Trump declarava uma emergência nacional na fronteira sul, imigrantes que aguardavam no México verificavam, ansiosos, o aplicativo do governo dos EUA conhecido como “CBP One” — usado para agendar pedidos de asilo.

Um choque tomou conta do abrigo em Tijuana, a poucos metros da fronteira, quando uma mensagem apareceu no app: “Entrevistas existentes agendadas pelo CBP One não são mais válidas”.

As autoridades de fronteira dos EUA confirmaram que haviam desativado o aplicativo e cancelado todas as consultas existentes.

“Eu não acredito”, disse Nidia Montenegro, de 52 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. “Não, Deus, não.”

Nidia Montenegro fugiu da violência e da pobreza da Venezuela, sobreviveu a um sequestro enquanto viajava em direção ao México e chegou à cidade fronteiriça de Tijuana no domingo (20), para uma entrevista de asilo nos Estados Unidos. Com isso, ela finalmente se encontraria com o filho, que vive em Nova York.

Nidia está entre milhares de imigrantes que tiveram suas esperanças de chegar legalmente aos EUA destruídas de forma repentina a poucos dias de serem entrevistadas pelas autoridades americanas.

Ao redor dela, outros imigrantes choravam enquanto tentavam, repetidamente, carregar o aplicativo, com o desespero aumentando. Alguns receberam e-mails cancelando os agendamentos, outros simplesmente não conseguiram abrir o aplicativo.

A medida representa uma das primeiras mudanças trazidas pela administração Trump. O presidente prometeu durante a posse que vai enviar tropas à fronteira com o México, aumentar as deportações e designar cartéis criminosos como organizações terroristas estrangeiras.

A Reuters acompanhou a jornada de Nidia Montenegro por dois meses, desde a empolgação ao conseguir um agendamento para a quarta-feira, 22 de janeiro – apenas dois dias após Trump tomar posse – até a decepção com o cancelamento.

Em outras partes da fronteira, houve cenas semelhantes.

Em Ciudad Juarez, do lado oposto de El Paso, no Texas, vários migrantes com entrevistas agendadas pelo CBP One para esta segunda-feira receberam avisos de cancelamento.

“Acabou, eles eliminaram isso”, disse Margelis Tinoco, da Colômbia, que viajava com seu marido e filho. “Eles bloquearam”, disse ao filho de 13 anos. “Não há nada que possamos fazer.”

Em Piedras Negras, em frente a Eagle Pass, no Texas, imigrantes com agendamentos estavam sendo barrados. Eles seguravam mochilas e cobertores enquanto descansavam encostados em uma parede, tentando descobrir o que fazer a seguir. Alguns enviavam mensagens de voz emocionadas para suas famílias em casa.

Foto: reuters