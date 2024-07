Meta diz que suspendeu recursos de inteligência artificial generativa no Brasil

A Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, informou nesta quarta-feira (17) que interrompeu a oferta de recursos de inteligência artificial generativa, também conhecida pelo termo genAI.

A medida foi tomada após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinar que a empresa deixasse de usar dados de usuários para treinar sua IA.

“Decidimos suspender ferramentas de genAI que estavam ativas no Brasil enquanto engajamos com a ANPD para endereçar suas perguntas sobre IA generativa”, disse a Meta.