Messi iguala Suárez como maior artilheiro das Eliminatórias; veja o top 5

A Argentina estreou nesta quinta-feira (7) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e Lionel Messi já abriu sua contagem. Com o gol de falta marcado diante do Equador, que deu a vitória aos argentinos por 1 a 0, o craque chegou a 29 gols em Eliminatórias e igualou o uruguaio Luis Suárez como maior artilheiro do classificatório sul-americano.

O atacante do Grêmio, que também é o maior goleador da história da seleção uruguaia, não foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa e poderá ser ultrapassado por Messi ainda nesta data Fifa. A Argentina visita a Bolívia na terça (12), em La Paz, pela segunda rodada.

Não há nenhum brasileiro entre os cinco maiores artilheiros das Eliminatórias.

Os 5 maiores goleadores das Eliminatórias Sul-Americanas