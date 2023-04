Messi é o melhor jogador em atividade para 40% dos brasileiros

CNN Brasil

Lionel Messi é o melhor jogador em atividade no mundo para o torcedor brasileiro. É o que mostra a Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, que já tinha apontado a Argentina como a melhor seleção do momento.

O capitão argentino aparece com 40% da preferência nacional, quase três vezes mais votos que os segundos colocados, o português Cristiano Ronaldo e Neymar, que foram apontados por 14% dos entrevistados.

Fecham o Top-5 o francês Mbappé (6%) e o brasileiro Vinícius Júnior (4%).

Melhores do mundo na atualidade para os brasileiros

Messi (PSG) – 40% Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Neymar (PSG) – 14% Mbappé (PSG) – 6% Vinícius Jr. (Real Madrid) – 4%

A eleição de Messi ganhou força, com certeza, pelos feitos recentes do jogador, que foi o craque da Copa do Mundo do Catar, conquistada pela Argentina, e ganhou ainda o prêmio de melhor do mundo da Fifa na temporada 2022.

Votação por gêneros

Apesar de ser líder nos dois gêneros, há uma diferença de votação de Messi, pois ele é considerado o melhor por 36% das mulheres e 44% dos homens, mostra “O Maior Raio-X do Torcedor”.

No público feminino, ele tem rivais mais próximos, pois Neymar teve 18% das citações, e Cristiano Ronaldo 16%. Do lado masculino, CR7 é o mais próximo do argentino, mas com 12% dos votos.

Por faixa etária

Por faixa etária, Messi lidera em todas. Entre os mais jovens (16 a 30 anos), ele tem a menor vantagem, com 39% dos votos, contra 18% de Cristiano Ronaldo e 16% de Neymar.

No grupo entre 31 e 50 anos, o craque argentino teve a indicação de 44% dos torcedores, com CR7 aparecendo com 13%, e Neymar, 12%.

Os mais velhos (51 anos ou mais) foram os que menos souberam responder ou não sabiam sobre o melhor jogador da atualidade. Foram 35% dos votos em Messi, com 13% apontando Neymar e 12%, Cristiano Ronaldo.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.