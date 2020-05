Mesmo sem reagir a assalto, homem é morto em Mossoró

De acordo com informações da Polícia Militar e da esposa da vítima que presenciou o latrocínio, Aribanaldo Soares não reagiu ao assalto e entregou todos os pertences aos dois criminosos. A dupla fugiu em uma moto e até o momento não foi localizada pela PM.

Aribanaldo, que era funcionário da OI, preparava-se para sair e estava colocando a bagagem no porta-malas, do carro quando foi abordado. A esposa dele já se encontrava no veículo, aguardando a entrada do marido no veículo. Após entregar o celular aos bandidos sem que houvesse qualquer reação, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, sendo atingido com um tiro transfixante nas costas com orifício de saída na barriga.

Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel e não resistiu.