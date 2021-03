Mercados públicos passam por sanitização

Neste domingo (07), quatro mercados públicos de Mossoró passaram por desinfecção. Processo começou no final da manhã e terminou no final da tarde. Ação foi realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas Mossoró), Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM) e Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon Mossoró) com apoio da Prefeitura Municipal.

Limpeza teve início no Mercado Público Central, seguido pelo Mercado do Alto da Conceição, Mercado do Bom Jardim, Cobal e Mercado da Carne. Suendel Carlos, diretor do Mercado do Alto da Conceição, pontuou a importância dessa atividade devido a grande rotatividade nesses locais.

“Esse trabalho de desinfecção dos mercados público é muito importante no momento ao qual estamos passando de pandemia e também vista a grande rotatividade de pessoas que frequentam os mercados públicos todos os dias. Esse trabalho traz uma segurança maior para quem frequenta e os comerciantes em termos sanitários, de prevenção contra esse vírus.”

Evilázio Filho, gerente do Mercado Central, destacou parceria da classe produtiva e Prefeitura. “Temos pessoas com sintomas graves e outras pessoas internadas com a Covid-19 e fizemos essa parceria com a CDL para desinfectar o mercado para ter mais tranquilidade aos comerciantes e feirantes da cidade de Mossoró. Muito obrigado a CDL e a Prefeitura de Mossoró e a todos pela colaboração e atenção com o Mercado Central de Mossoró”.

A medida visa conter a propagação do vírus nos mercados públicos do município e também atende solicitação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, que considera esses pontos de maior transmissibilidade da doença.