Mercado eleva estimativa para inflação em 2022 a 5,44%

A projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022 subiu pela quarta semana consecutiva. A mediana das previsões para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) alcançou 5,44%, ante 5,38% na semana passada.

Os números são do Boletim Focus do Banco Central (BC), divulgado nesta segunda-feira (7). O documento reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos.

Se confirmado esse valor, será o segundo ano de rompimento da meta de inflação, que este ano não deveria ultrapassar os 5% este ano. O centro da meta é de 3,5%, no entanto, a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie entre 2% e 5%.

Para 2023, o mercado manteve a expectativa inflacionária em 3,50%. O valor também já está acima do centro da meta, de 3%, mas ainda dentro do limite superior para o ano, de 4,5%.

A estimativa do crescimento econômico para 2022 permaneceu estável, com alta de 0,30% esperada para o Produto Interno Bruto (PIB). Para 2023, o mercado reduziu a previsão de alta de 1,55% para 1,53%.

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, o BC também passou a esperar novo rompimento da meta este ano, com a projeção subindo de 4,7% para 5,40%. Para 2023, a estimativa seguiu em 3,2%. O colegiado elevou a Selic em 1,5 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

