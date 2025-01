Memória: “Os Três Reis Magos eram história ou mito?”

Postado às 07h29 | 06 Jan 2025

Ney Lopes

Hoje, 6, é dia dos Reis Magos.

Em 6 de janeiro de 1598 foi inaugurada na cidade de Natal-RN a Fortaleza dos Santos Reis (hoje chamada Fortaleza dos Reis Magos), cujo nome faz referência ao Dia de Reis, quando se encerra o ciclo natalino.

A história dos Magos de Belém pode ser uma lenda.

São Mateus registra um relato básico de “homens sábios do Oriente” que veem uma estrela e viajam para Jerusalém, terminando em Belém para prestar homenagem ao recém-nascido Jesus Cristo antes de retornar ao seu país por uma rota diferente.

O problema é que Mateus nunca os chama de reis. Ele nunca diz que são três. Seus nomes nunca são mencionados. Ele não diz de onde eles vieram. Não há camelos, e a “estrela” não necessariamente os leva pelo deserto até Belém. Essas tradições se desenvolveram nos primeiros cinco séculos da Igreja e foram mais elaboradas ao longo da Idade Média.

Assim como a história do Rei Arthur, o conto dos sábios que visitaram Belém foi bordado e embelezado ao longo de muitos anos. A história se tornou lenda e a lenda se tornou mito. Mas, por baixo de tudo isso, há uma fundação de verdade histórica que é fascinante e convincente.

Há vários mitos em torno da história dos Reis Magos

Eis alguns deles, a seguir:

Mito nº 1: Havia três reis magos

Não temos ideia de quantos eram. Isso foi assumido porque três presentes foram dados a Jesus: ouro, incenso e mirra. No entanto, não sabemos a quantidade desses presentes, ou mesmo se Jesus recebeu apenas um de cada. Não há como saber quantos.

Mito nº 2: Eles andavam de camelo

Este é um equívoco comum. Sempre que você vê filmes desse período, os atores estão montados em camelos. No entanto, as pessoas no norte da Arábia normalmente só montavam cavalos árabes. Na época do nascimento de Cristo, os camelos eram usados ​​como animais de carga, mas os viajantes ricos usavam o cavalo mais confortável e rápido.

Mito nº 3: Eles seguiram uma estrela milagrosa

Mateus nunca diz que eles seguiram uma estrela. Ele diz que eles viram uma estrela, que a história ensina ser a Estrela do Norte. Os sábios eram astrólogos, e a estrela era um sinal astronômico que eles viram que significava a profecia do rei judeu. Isso não significa que uma estrela os levou da Arábia até Jesus.

Mito nº 4: Eles eram reis

Não está claro se eles eram ou não da realeza, mas eles não eram reis. Você pode jogar fora a imagem de “Nós, os Três Reis” completamente. Eles tinham conexões reais, no entanto, e eram confiáveis ​​pelo Rei Herodes.

Mito nº 5: Eles vieram da Pérsia, Índia e África

Essa ideia foi adicionada à tradição mais tarde. Eles provavelmente vieram da Arábia, não desses outros países ou origens diversas.

A verdade é que considerados mitos ou não, os Reis Magos simbolizam um mistério, que faz história na Cristandade.