Membros de torcida organizada são detidos com arma de fogo na Grande Natal

Na madrugada deste domingo(24), policiais da Força Tática do 11° BPM realizavam patrulhamento região entre MacaÍba e o bairro Planalto, em Natal, quando se depararam com um veículo do tipo Ônix branco, com três ocupantes trajando roupas de uma torcida organizada do RN. A polícia não confirmou a identidade dos indivíduos.

Em seguida, os policiais procederam a abordagem e localizaram no interior do automóvel: 01 Pistola, G2C, 9mm, com carregador com 13 munições de mesmo calibre.

Um dos suspeitos alegou ser o proprietário da arma que foi apreendida e ele, preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Falaram que estavam retornando para casa após terem participado de uma festa da Torcida Organizada em Parnamirim.

Em razão disso, todos foram conduzidos à Delegacia de Plantão da zona sul de Natal, juntamente com o armamento apreendido. Quanto aos outros dois conduzidos, apesar de terem passagens por tráfico e outros delitos, acabaram sendo liberados pelo delegado plantonista, segundo a PM.

Com informações do BlogdoBG