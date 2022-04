Membros da Associação AMOR protestam contra mudanças nos planos de saúde

Pais e familiares de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira (14), em Mossoró, contra a suspensão de tratamentos custeados por um plano de saúde nas escolas e casas dos pacientes.

De acordo com o pais, a Unimed Natal suspendeu, na última segunda-feira, 11, o atendimento dos modelos de intervenção ABA e Denver que eram oferecidos no ambiente escolar e domiciliar dos pacientes. “Unimed deixe meu filho se desenvolver” e “Unimed pare de negar tratamento aos nossos filhos” foram alguns cartazes exibidos no protesto.

Em nota, a Unimed afirmou que que continua disponibilizando aos clientes uma rede de atenção e cuidado para tratamento completo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), outros transtornos ou síndromes genéticas.

“As terapias de reabilitação especializadas e multidisciplinares que esta operadora oferta estão em conformidade com as diretrizes técnicas da medicina baseada em evidência e com as normas legais vigentes no país. Neste sentido, não há e nem houve descontinuidade em nenhum tratamento e sim o direcionamento das terapias, que estavam sendo realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, para que passem a ser integralmente cumpridas nas clínicas, com aparato adequado e equipe qualificada para o desenvolvimento de cada criança”, informou.

“A Unimed Natal assegura o acesso às terapias de reabilitação especializadas e multidisciplinares previstas no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que, devem ser ofertadas exclusivamente nos estabelecimentos de saúde, uma vez que, a legislação da Saúde Suplementar (Lei nº 9.656/98) e o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (atualmente estabelecido pela RN nº 465) não preveem a cobertura assistencial em ambiente escolar e domiciliar”, diz ainda a nota.

Com informações do Mossoró Notícias