Melhorias para Tibau: Pacto firmado para veraneio

Na manhã desta segunda, 28, a Prefeita de Tibau, Lidiane Marques, juntamente com a Secretaria de Saúde, Marcia Christina, estiveram presentes no Palacio da Resistência para reunião com o Prefeito de Mossoró, Alysson Bezerra, a Prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, e o Deputado Souza.

A reunião teve como intuito firmar um termo de cooperação entre os Municípios com o propósito de ampliar os serviços de saúde no período de veraneio.

Após esse encontro foi pactuado com a Prefeitura de Mossoró um convênio para custear uma base do Serviço de atendimento médico de urgência (SAMU) na comunidade da Gangorra, com inauguração prevista para dia 19 de dezembro.

O objetivo é que a nova base do Samu auxilie as praias da região, de sexta a domingo, durante todo o período de verão, dando maior suporte a todos os turistas e oferecendo maior suporte para população da nossa cidade.