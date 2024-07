Melhorias: Cajueiro de Pirangi receberá serviços de manutenção

Do dia 05 a 09 de agosto, o Cajueiro de Pirangi passará por obras de recuperação dos passeios e passarela. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) informa que a manutenção visa garantir a segurança dos visitantes e durante os serviços algumas áreas estarão com isolamento, mas a local permanecerá aberto.

A gestora do Cajueiro, Iracy Wanderley, destacou a importância das obras. “Apesar do pequeno transtorno, a obra é necessária para ampliar a segurança e o conforto dos usuários”, afirmou.

O Cajueiro de Pirangi funciona diariamente das 07h30 às 17h. A entrada custa R$ 8,00, podendo ser paga com cartão de crédito, débito ou PIX. Crianças de sete a 12 anos, estudantes, professores e idosos pagam meia-entrada mediante apresentação de carteira comprobatória.