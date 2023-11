MEJC e HUAB oferecem atendimento psicológico gratuito a gestantes no RN; saiba

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada cinco mulheres passa por algum problema de saúde mental durante a gravidez ou no ano seguinte ao nascimento do bebê. Os casos mais comuns envolvem ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, psicose pós-parto, transtorno de pânico e fobias.

Pensando nisso, no último dia 9 de novembro, foi sancionada, pelo presidente da República, uma lei que obriga as instituições de saúde a oferecer assistência psicológica a mulher durante a gestação e no pós-parto, após avaliação do profissional de saúde no pré-natal.

No Rio Grande do Norte, Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC)e o Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, oferecem assistência de saúde mental a mulher durante a gestação e no pós-parto.

A cozinheira Alessandra Lima, de 36 anos, teve o pequeno Benjamin no dia 18 de outubro na MEJC. Ele teve complicações respiratórias durante o parto e precisou ficar internado na UTI Neonatal por 21 dias. Quando ela achou que iria para casa com o filho, foi identificada uma infecção urinária no bebê e os dois vão continuar no hospital por mais sete dias. Desde que chegou à Maternidade, ela é acompanhada pela equipe de psicologia.

“Ver o meu filho na UTI me abalou muito, não estava sabendo lidar com a situação e fiquei muito deprimida. O atendimento psicológico me ajudou e hoje estou mais confiante. Sou muito grata por ter recebido esse cuidado”, conta Alessandra.

A MEJC é referência em gestação de alto risco. O acompanhamento da saúde mental das mulheres durante a gravidez e no pós-parto é feito por uma equipe formada por nove profissionais, entre psicólogos e psiquiatras, que atende cerca de 30 pacientes por dia. A assistência é garantida a todas as mulheres internadas. No ambulatório de pré-natal, nas UTIs materna e neonatal, na unidade Canguru e na enfermaria pós-parto elas são avaliadas pelos profissionais de saúde, que solicitam o atendimento psicológico quando necessário.

“A gestação é um momento de muita vulnerabilidade para a mulher e ter uma assistência psicológica é fundamental para evitar problemas futuros, como a depressão pós-parto. Nosso trabalho é focado não apenas na paciente, mas também no parceiro, na família e na rede de apoio que ela tem”, afirma a psicóloga da MEJC Fabiana Lima.

Outro hospital da Ebserh no Rio Grande do Norte, o Hospital Universitário Ana Bezerra, (HUAB-UFRN), também realiza atendimentos psicológicos às gestantes e puérperas nas enfermarias e ambulatórios. Para as pacientes que estão internadas, o acesso ocorre via solicitação das equipes ou por busca ativa dos profissionais de psicologia, priorizando os casos que podem apresentar maiores fatores de risco, como histórico pessoal de transtorno mental, situações de perdas gestacionais, óbitos neonatais e internações mais prolongadas. No ambulatório, são realizados atendimentos às gestantes que fazem pré-natal de alto risco, mulheres que vivenciaram alguma perda gestacional e vítimas de violência sexual.