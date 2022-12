Mega-Sena acumula e vai a R$ 135 milhões

A Caixa informou que 100 apostadores foram premiados na quina com R$ 65.769,20. Outros 8.588 cravaram a quadra, cujo valor a ser resgatado é de R$ 1.094,03.

As dezenas apuradas nesta noite no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram 10 – 25 – 31 – 37 – 38 – 57.

Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena 2547, sorteada neste sábado (10/12) pela Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio principal subiu de R$ 122,2 milhões para R$ 135 milhões no concurso 2548, a ser realizado na quarta-feira (14/12).

Quem quiser concorrer aos R$ 135 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.

Valor da aposta

Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica, com funcionamento de 8h às 19h de segunda a quarta-feira.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.