Mega da Virada 2024 tem prêmio recorde de R$ 600 milhões; veja como apostar e investir

A Mega da Virada 2024 será sorteada na terça-feira, 31 de dezembro, com um prêmio recorde de R$ 600 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h do mesmo dia, com o sorteio previsto para ocorrer às 20h, em São Paulo. No ano passado, a Mega da Virada pagou R$ 588,89 milhões.

Este prêmio pode ser utilizado para diversas finalidades, como quitar dívidas, realizar compras ou até mesmo fazer a viagem dos sonhos.

Porém, investir essa quantia e aumentar o dinheiro também é uma opção, e o estrategista da Casa do Investidor, Michael Viriato, fez um levantamento sobre os rendimentos do prêmio em diferentes aplicações financeiras.

Mega da Virada: Investimentos e rendimentos

Poupança: Com a Selic a 12,25% ao ano, o rendimento mensal seria de R$ 3.744.892, e o anual de R$ 46.020.000. No entanto, é a opção de menor retorno.

CDB de bancos médios (110% do CDI): O prêmio renderia R$ 4.826.880,43 por mês e R$ 63.149.625,00 por ano, sendo a melhor opção entre os investimentos analisados.

Imóveis: Com taxa de aluguel a 0,4%, o rendimento seria de 0,29% ao mês e 3,48% ao ano, considerando uma alíquota de IR de 27,5%.

Fundos imobiliários: Isentos de IR, poderiam gerar rendimentos de 0,9% ao mês, com ganho anual de 10,8%.

Ações: Também isentas de IR, apresentariam rendimento mensal de 0,6% e anual de 7,20%.

Como conferir o resultado: O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e perfil no Facebook da Caixa Econômica Federal. Também é possível conferir as dezenas sorteadas no site Loterias Caixa, que mostra o valor final do prêmio e o rateio entre os ganhadores.

Como apostar: As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa, com um valor mínimo de R$ 20 para 4 apostas simples. Também é possível realizar apostas pelo Internet Banking da Caixa. O valor da aposta simples (6 números) é de R$ 5.

As regras para o sorteio são as mesmas dos concursos regulares, mas o diferencial é que o prêmio da Mega da Virada não acumula.

Formas de apostar na Mega da Virada

Aposta simples: Escolha de 6 a 20 números entre 60 disponíveis no volante.

Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória.

Bolão: Apostas em grupo também são permitidas.

Seja qual for a estratégia, quem apostou na Mega da Virada de 2024 tem a chance de ganhar um prêmio milionário e transformar a vida financeira com um único sorteio.